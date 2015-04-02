Прокуратура кваліфікувала дії другого пілота А320 як "ненавмисне вбивство"
Прокурор Марселя Бріс Робін заявив, що дії пілота літака А320, з вини якого, швидше за все, сталася катастрофа, кваліфікуються як "ненавмисне вбивство".
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на французьку газету La Provence.
"Ми майже перекваліфікували цю справу, але, зрештою, воно кваліфікується як ненавмисне вбивство", - сказав він.
Бріс Робін зазначив, що мова йде про те, що пілот "хотів знищити літак", а не "мав бажання вбити людей".
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За його словами, причини авіакатастрофи, швидше за все, криються в психіатрії і, в той же час, ніщо не свідчить, що це був терористичний акт.
Як повідомлялося, 24 березня авіалайнер зі 150 людьми на борту розбився у французьких Альпах. У результаті аварії всі пасажири і члени екіпажу загинули. Однією з версій є умисна аварія, яку спровокував 27-річний другий пілот Андреас Лубіц, коли командир екіпажу тимчасово покинув кабіну. За даними слідчих, молодий пілот мав проблеми зі здоров'ям, але приховував це від керівництва.