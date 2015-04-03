ВООЗ: небезпечна їжа стає глобальною загрозою - BBC
Споживання зараженої мікробами їжі призводить до більше ніж півмільярда випадків хвороб за рік, застерігає Всесвітня організація охорони здоров'я.
ВООЗ заявляє, що через цю "глобальну загрозу" у 2010 році померли 351 тис. людей, передає Українська служба Бі-бі-сі.
Небезпечні продукти, як-от недоварене м'ясо, можуть викликати близько 200 проблем - від діареї до раку.
Однак через зміни у виробництві продуктів у них може бути ще більше шкідливих мікроорганізмів та хімічних речовин, зазначають експерти.
У небезпечних продуктах можуть бути різні типи шкідливих бактерій, вірусів, паразитів або хімічні речовини.
Це і недоварене м'ясо, і забруднені фекаліями фрукти та овочі, і молюски, в яких є токсини з моря.
Однак ВООЗ зазначає, що розслідувати такі випадки дедалі складніше, оскільки на одній тарілці з їжею часто є інгредієнти з багатьох країн.
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"Місцева продовольча проблема може швидко перетворитися на міжнародну надзвичайну ситуацію", - попереджала гендиректор ВООЗ Маргарет Чен у першій доповіді організації щодо цієї проблеми.
"Виробництво продуктів стало промисловим, а торгівля і їх поширення - глобалізувалися", - сказано в доповіді.
"Ці зміни дали численні можливості для зараження їжі шкідливими бактеріями, вірусами, паразитами або хімічними речовинами", - повідомили у ВООЗ.
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Аналіз, зроблений на основі наукової літератури з усього світу, показує:
- більшість смертей спричинили патогенні мікроорганізми, такі як сальмонела, кишкова паличка і норовірус;
- більшість померлих - жителі Африки і Південно-Східної Азії;
- 40% смертей сталися серед дітей у віці до 5 років - це найбільш вразлива група.
Експерти кажуть, що хвороби, які спричинені їжею, також мають серйозні економічні ризики.
Так, спалах захворювання на кишкову паличку у Німеччині у 2011 році завдав збитків фермерам та промисловцям у розмірі 1,3 млрд доларів.
Керівники ВООЗ закликають владу країн терміново зміцнити систему безпеки їжі.
Наступного тижня організація запускає кампанію щодо продовольчої безпеки - "Від ферми до тарілки".
Вона має на меті спонукати громадськість та владу цікавитись, звідки у їхніх стравах окремі інгредієнти та чи пройшли вони правильний та безпечний шлях.