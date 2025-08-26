Вето президента Польщі Кароля Навроцкого на закон про допомогу українцям не припинить фінансування Starlink для України. Про це заявив керівник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький у дописі в X.
"Вето президента Навроцького не вимкне інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це з'єднання фінансуються на основі положень чинного закону, а законопроект, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, зберігає цей статус-кво. Все, що потрібно, це щоб ця президентська ініціатива була швидко розглянута в польському парламенті у вересні", - наголосив він.
Богуцький додав, що те ж саме стосується підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці.
Він також розкритикував міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського за заяву про припинення фінансування Starlink, наголосивши, що він мав би боротися з маніпуляціями та дезінформацією в мережі, а не створювати їх.
"Перефразовуючи ваш пост, можна сказати: Я не можу уявити кращого подарунка для Путіна, ніж участь у російській дезінформації з метою розпалити ворожнечу між поляками та українцями… Якби не Ваш пост, російська машина брехливої пропаганди та дезінформації в цій галузі не була б запущена", - наголосив він.
Вето президента Польщі - що відомо
Раніше президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українцям, які проживають у цій країні. За його словами, виплати за програмою "800 Плюс" мають отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі.
Згодом міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що це рішення призведе до того, що Польща більше не зможе платити за Starlink для України.
"Кароль Навроцький своїм рішенням відключає Інтернет в Україні, тому що де-факто це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець Інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні. Це також кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці", - написав він.