Глава канцелярії президента пояснив, що Starlink фінансується на основі положень чинного закону, а проєкт, поданий до Сейму президентом, зберігає цей стан речей.

Вето президента Польщі Кароля Навроцкого на закон про допомогу українцям не припинить фінансування Starlink для України. Про це заявив керівник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький у дописі в X.

"Вето президента Навроцького не вимкне інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це з'єднання фінансуються на основі положень чинного закону, а законопроект, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, зберігає цей статус-кво. Все, що потрібно, це щоб ця президентська ініціатива була швидко розглянута в польському парламенті у вересні", - наголосив він.

Богуцький додав, що те ж саме стосується підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці.

Він також розкритикував міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського за заяву про припинення фінансування Starlink, наголосивши, що він мав би боротися з маніпуляціями та дезінформацією в мережі, а не створювати їх.

"Перефразовуючи ваш пост, можна сказати: Я не можу уявити кращого подарунка для Путіна, ніж участь у російській дезінформації з метою розпалити ворожнечу між поляками та українцями… Якби не Ваш пост, російська машина брехливої ​​пропаганди та дезінформації в цій галузі не була б запущена", - наголосив він.

Вето президента Польщі - що відомо

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українцям, які проживають у цій країні. За його словами, виплати за програмою "800 Плюс" мають отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі.

Згодом міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що це рішення призведе до того, що Польща більше не зможе платити за Starlink для України.

"Кароль Навроцький своїм рішенням відключає Інтернет в Україні, тому що де-факто це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець Інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні. Це також кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці", - написав він.

