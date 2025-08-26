Українські чоловіки почали масово тікати до Білорусі, - ЗМІ

Найбільше охочих перетнути кордон із Білоруссю прикордонники затримали у Рівненській області.

У 2025 році на українсько-білоруському кордоні було затримано 911 чоловіків віком від 18 до 60 років. Це вдвічі більше, ніж за минулі 3 роки повномасштабного вторгнення Росії: у 2024 році їх було 336, у 2023-му — 26, а 2022-го — 61.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що найбільше охочих перетнути кордон із Білоруссю прикордонники затримали у Рівненській області. За час відкритої війни їх було 531. Ще 484 чоловіків було затримано на Житомирщині, 281 — на Волині та 38 — на Київщині. При чому Волинь стала єдиним регіоном, з якого намагалися потрапити у Білорусь у перший рік повномасштабної війни.

Видання поінформувало, що з 1 січня по 1 серпня 2025 року перетнути кордон із Білоруссю поза пунктами пропуску намагалися щонайменше 911 чоловіків — про таку кількість затриманих звітують прикордонники. Це у 2 рази більше, ніж за 2022, 2023 та 2024 роки разом узяті.

"Зокрема, у 2022-му в Держприкордонслужбі повідомляють про 61 затриманого (усі — на Волині). У 2023 році порушників українсько-білоруського кордону було 26 (24 на Волині та двоє на Рівненщині). Вже у 2024-му їхня кількість значно збільшилася — затримали 336 чоловіків (164 на Рівненщині, 112 на Житомирщині, 58 на Волині та 2 на Київщині)", - мовиться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що з початку 2025 року понад 13 тисяч громадян затримали за спробу незаконного виїзду за кордон. За його словами, для порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон, передбачена адміністративна відповідальність - штраф.

"Ми складаємо адміністративний протокол і передаємо цю справу в суд. І вже суд виносить рішення щодо притягнення людини до відповідальності. Це, як правило, штраф. Є ще організатори та пособники цих схем. Їм вже передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон", - пояснив Демченко.

