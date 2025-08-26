Делі не планує розривати відносини з Москвою.

Нафтопереробні компанії Індії, які є одними з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити закупівлі найближчими тижнями. Це невелика поступка Вашингтону менш ніж за добу до підвищення мит США, але також сигнал про те, що Делі не планує розривати відносини з Москвою.

Видання Bloomberg пише, що державні та приватні переробники, зокрема велика компанія Reliance Industries Ltd., як очікується, купуватимуть від 1,4 до 1,6 млн барелів на день для відвантаження в жовтні й далі. Для порівняння: у першому півріччі середній обсяг закупівель становив 1,8 млн барелів на день.

Адміністрація президента США Дональда Трампа, яка прагне скоротити торговий дефіцит з Індією, посилила тиск на торгівлю енергоносіями країни з Росією. Це включає подвоєння мит США, яке набуде чинності 27 серпня.

Обсяги можуть змінитися, якщо Індія досягне торговельної угоди з Трампом, а США послаблять тиск на Делі у зв'язку з фінансуванням війни Росії з Україною, заявили джерела.

З кінця минулого місяця, під тиском необхідності укласти торговельну угоду і домогтися прогресу в Україні, Трамп піддав Індію критиці за закупівлі російської нафти, і, зокрема, за різке збільшення обсягів закупівель з початку війни в Україні. За даними Kasatkin Consulting, якщо до 2022 року обсяги закупівель були мінімальними, то зараз на частку цієї країни припадає 37% експорту нафти з Москви. Відтоді офіційні особи адміністрації США посилили тиск, виступивши з публічною критикою на адресу енергетичних магнатів країни.

Експорт російської нафти в Індію - останні новини

У серпні експорт російської нафти скоротився до 400 тисяч барелів на добу порівняно із середнім показником у 1,18 млн барелів на добу.

Деякі індійські НПЗ тимчасово припинили купувати нафту з РФ після погроз президента США Дональда Трампа ввести вторинні санкції для покупців російської сировини.

20 серпня стало відомо, що, незважаючи на погрози США підвищити мита на індійські товари, державні нафтопереробні заводи Індії знову закуповують російську нафту.

Цього ж дня заступник торгового представника Росії в Індії Євген Грива заявив, що Росія очікує, що Нью-Делі продовжить купувати її нафту, і експорт російського "чорного золота" до Індії, ймовірно, збережеться на поточному рівні, незважаючи на американські мита і критику.

