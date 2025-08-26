Чеська ініціатива: Україна вже отримала понад мільйон артилерійських снарядів, - Ліпавський

Завдяки цьому вдалося вп’ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою.

В межах чеської ініціативи з постачання боєприпасів Україні вже передано понад мільйон артилерійських снарядів. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у коментарі РАР.

До кінця року 16 країн-учасниць ініціативи планують поставити загалом 1,8 мільйона снарядів, додав чеський міністр.

"Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів вдалося вп’ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою і сприяти утриманню української лінії фронту", — зазначив Ліпавський.

Очільник чеського МЗС зауважив, що припинення цієї програми стало б "подарунком для Путіна", коментуючи заяву колишнього прем'єр-міністра та лідера опозиційного руху ANO Андрея Бабіша, який пообіцяв у разі перемоги на осінніх парламентських виборах відмовитися від ініціативи.

Чехія розпочала таємну кампанію з пошуку на світових ринках артилерійських снарядів, які можна придбати і передати Україні. Оскільки часто ці снаряди продають країни, які не хочуть сваритися з РФ, джерела поставок не розкриваються. Гроші на закупку цих снарядів спільно збирають країни Європи.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що в межах чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів до кінця цього року Україна має отримати близько 1,8 млн боєприпасів.

