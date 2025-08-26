Найближчим часом: Трамп перейменує Пентагон на Міністерство війни

Президент США заговорив про повернення історичної назви Пентагону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни вже "наступного тижня або близько того".

Відповідну заяву він зробив під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті та на зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном.

"Ми називаємо його Міністерством оборони, але, між нами кажучи, я думаю, що ми збираємося змінити назву. Якщо ви хочете знати правду, думаю, незабаром буде інформація про це. Я говорив з людьми — і всім це подобається", - зазначив американський лідер.

Трамп нагадав, що США здобували "неймовірні перемоги", коли відомство офіційно мало назву Міністерства війни — під час Першої та Другої світових воєн. На його думку, ця назва краще відображає сутність діяльності Пентагону.

За його словами, рішення про офіційне перейменування Пентагону може бути ухвалене вже найближчим часом.

Історична назва Пентагону - це треба знати

Нагадаємо, Міністерство оборони США отримало свою нинішню назву у 1949 році, після ухвалення поправок до Закону про національну безпеку. До цього воно мало офіційну назву "Міністерство війни" (Department of War), яке існувало з 1789 року. Саме під такою назвою США брали участь у Першій та Другій світових війнах.

Перейменування відомства було частиною реформи, спрямованої на підкреслення оборонного характеру діяльності США після завершення Другої світової війни та початку "холодної війни".

Відтоді назва "Department of Defense" (Міністерство оборони) закріпилася як символ американської військової політики, з акцентом на захист країни та її союзників.

