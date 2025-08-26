'Дуже велика гра': Трамп обговорював з Путіним ядерне роззброєння

Американський президент зазначив, що Путін нібито погодився почали процес денуклеаризації.

Президент США Дональд Трамп під час переговорів з правителем РФ Володимиром Путіним обговорював питання ядерного роззброєння.

Як заявив Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі, російський диктатор "готовий це зробити", а Китай може приєднатися до цього процесу, інформує CNN.

Американський лідер наголосив, що питання ядерного роззброєння - одне із ключових напрямів його переговорів із Путіним.

"Одна з речей, яку ми намагаємося зробити з Росією та Китаєм – це денуклеаризація. Це дуже важливо. Я обговорював це з президентом Путіним, і не тільки це. Я вважаю, що денуклеаризація – це дуже, дуже велика гра. Але Росія готова до цього, і я думаю, що Китай також буде готовий. Ми не можемо дозволити ядерній зброї поширюватися. Ми повинні зупинити ядерну зброю", - зазначив Трамп.

Ядерна зброя РФ - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія збирається оновити свою ядерну програму. Причиною нібито є "погрози з боку Заходу". Кілька днів тому генеральний директор "Росатому" Олексій Лихачов у коментарі для російських пропагандистських ЗМІ говорив про нібито "колосальні загрози існуванню Росії". Він закликав удосконалити "ядерний щит" Москви.

Ці коментарі прозвучали менш ніж за тиждень після того, як російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. На саміті вони мали оптимістичний вигляд, але, найімовірніше, конкретних результатів ця зустріч не дала.

