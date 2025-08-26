Івент триватиме до 1 вересня.

У Steam розпочався фестиваль шутерів від третьої особи, де Valve віддає улюблені багатьма проєкти за дуже смачними цінами. Серед найцікавіших пропозицій - Control зі знижкою в 90%, The Last of Us Part 1 за півціни та багато іншого.

Крім ігор на фестивалі можна отримати косметику для профілю: стікер "Імпульсний пістолет" і аватарку "Пучкова гармата" разом із рамкою для неї. Івент триватиме до 1 вересня.

Деякі пропозиції на фестивалі шутерів від третьої особи

The Last of Us Part I - 849 гривень (-50%)

Uncharted Legacy of Thieves Collection - 599 гривень (-60%)

Control Ultimate Edition - 67 гривень (-90%)

Remnant 2 - 519 гривень (-60%)

Star Wars Outlaws - 683 гривні (-55%)

The Callisto Protocol - 168 гривень (-85%)

Suicide Squad: Kill the Justice League - 114 гривень (-95%)

Раніше ми розповідали, що Steam назвав найпопулярнішу конфігурацію геймерського ПК влітку 2025 року. Звання найпопулярнішої відеокарти знову дісталося GeForce RTX 3060, а все більше геймерів переходять на Windows 11.

Відео дня

Крім того, нещодавно творець Steam Гейб Ньюелл купив величезний корабель, щоб досліджувати глибини океану. Інвестиції в судно обійшлися Ньюеллу в 300 мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: