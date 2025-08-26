Трамп розраховує, що зустрічі можуть відбутися вже цього року.

Президент США Дональд Трамп розповів про свої плани зустрітися з головою Китаю Китаю Сі Цзіньпіном і північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Про це пишуть Fox News і The Guardian.

Зокрема, Трамп сказав журналістам, що нещодавно розмовляв із Сі Цзіньпіном, і додав, що розглядає можливість поїздки до Китаю в рамках перемовин щодо торговельних умов між двома країнами.

"У якийсь момент, ймовірно, цього року або незабаром після цього, ми вирушимо до Китаю", - сказав Трамп.

Трамп також заявив, що США і Китай "матимуть чудові стосунки", хоча й попередив, що якщо захоче, то зможе "знищити Китай", розігравши "неймовірні карти", які є в його розпорядженні.

Президент США також заявив, що хоче зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, можливо, цього року.

"Я хотів би зустрітися. З нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у відповідному майбутньому", - сказав Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з новим президентом Південної Кореї Лі Дже Меном.

Він також високо оцінив свої стосунки з тоталітарним лідером і сказав, що знає його "краще, ніж будь-хто, крім своєї сестри", маючи на увазі молодшу сестру і довірену особу Кіма, Кім Йо Чжон.

"Коли-небудь я його побачу. З нетерпінням чекаю зустрічі. Він був дуже добрий до мене", - сказав Трамп журналістам, при цьому висловивши надію, що переговори відбудуться цього року.

Дональд Трамп - останні новини

Раніше Трамп заявив, що фахівці зі США дуже уважно вивчають досвід бойового використання безпілотників в Україні.

Також повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядає можливість введення санкцій проти чиновників Європейського Союзу або держав-членів блоку, які відповідальні за впровадження Закону про цифрові послуги.

Крім того, президент США заявив, що розглядає можливість перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни вже "наступного тижня або близько того".

