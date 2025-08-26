Дослідження встановили, що Юпітер утворився через 1,8 мільйона років після утворення Сонячної системи.

Дослідники вперше встановили точну дату утворення Юпітера, вивчаючи краплі розплавленої породи, знайдені в метеоритах, що впали на Землю. Як пише interestingengineering.com, проведене Університетом Нагоя (Японія) та Італійським національним інститутом астрофізики (INAF) дослідження показало, що газовий гігант, найімовірніше, утворився через 1,8 мільйона років після зародження Сонячної системи 4,5 мільярда років тому.

Докази були отримані в результаті вивчення хондр - "крапель розплавленої породи" діаметром 0,1-2 міліметра, виявлених у метеоритах, що впали на поверхню Землі.

Моделювання, проведене в рамках дослідження, показало, що причиною утворення цих крапель розплавленої породи були величезні гравітаційні сили під час формування Юпітера, що порушували орбіти незліченних дрібніших тіл, званих планетезималями, — подібних до астероїдів і комет.

Ці планетезималі, що складаються з каменю, пилу і льоду, стикалися один з одним на неймовірній швидкості. Сила цих зіткнень була настільки величезною, що каміння і пил, які вони містили, миттєво розплавилися. Удар випарував воду з дрібніших тіл, спричинивши паровий вибух, який роздробив розплавлений силікат на мікроскопічні краплі. Потім краплі охололи і затверділи, а потім утворили астероїди, які в кінцевому підсумку розпалися і впали на Землю у вигляді метеоритів.

У новому дослідженні використовувалось комп'ютерне моделювання утворення Юпітера і зіткнень кам'янистих і багатих на воду планетезималей у ранній Сонячній системі. У результаті команда змогла точно визначити час народження Юпітера, зіставивши час цих модельованих зіткнень із віком хондр, виявлених у метеоритах.

"Модель показує, що утворення хондр збігається з інтенсивним накопиченням небулярного газу Юпітером, що призвело до досягнення ним величезних розмірів. Оскільки дані про метеорити показують, що пік утворення хондр припав на 1,8 мільйона років після утворення Сонячної системи, це також час народження Юпітера", - сказав доктор Дієго Турріні, співкерівник дослідження і старший науковий співробітник INAF.

