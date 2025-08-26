Віцепрезидент США Джей Ді Венс обманувся, повіривши в серйозність "поступок" Путіна.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше в інтерв'ю перерахував низку "поступок", які, за його словами, свідчать про серйозність намірів Кремля припинити війну в Україні. Однак ці поступки, як їх бачить Венс, - радше міраж, покликаний ввести в оману Білий дім, ніж реальний компроміс, пише The Telegraph.

За словами Венса, Путін стверджує, що більше не виношує своїх максималістських військових планів повалення українського уряду і заміни його адміністрацією, більш прихильною до Москви. А також Кремль заявив про свою готовність надати "гарантії безпеки" для зміцнення територіальної цілісності України в рамках будь-якого післявоєнного врегулювання.

"Однак у реальності Путін не відмовився раптово від свого бажання повалити прозахідний уряд Києва і не знайшов нової віри в існування України як держави. Правда полягає в тому, що російський президент може зробити, а що ні", - наголошується в статті.

Путін відмовився від своїх початкових амбіцій щодо захоплення всієї України, вирішивши натомість зосередитися на Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. І цей факт був випущений з уваги Венсом у його коментарі про можливі поступки, пише The Telegraph.

Інше упущення стосується реалій на місцях. Так, за оцінкою Міноборони Британії, російським військам знадобиться 4,4 року, щоб повністю захопити ці чотири області, не кажучи вже про новий наступ на Київ.

"Хоча конкретних оцінок немає, малоймовірно, що Росія, враховуючи її ресурси, зможе провести таку наступальну операцію, реалізація якої може зайняти десятиліття. Збройні сили Москви вже неякісні, а російська економіка демонструє реальні ознаки спаду, про що свідчить зростання цін на паливо", - зазначає видання.

"Таким чином, виникає питання, чи були "поступки", запропоновані Путіним на Алясці, щирими, або ж це була хитромудро підготовлена відповідь, покликана переконати американців у своїй готовності до миру".

Що стосується ідеї "гарантій безпеки", то Кремль уже почав розвінчувати те, що США, Україна та їхні європейські союзники називають поступкою. Зокрема, російські чиновники вже виключили можливість втручання Заходу.

Однак Україна не погодиться припинити війну з Росією, якщо не матиме необхідних гарантій безпеки. І Київ не підтримує ідею Путіна про те, що він міг би виступити гарантом.

"Несподівано заявлені Венсом "поступки" виявилися не стільки компромісом, скільки демонстрацією того, що Путіну вдається водити американців за носа, продовжуючи при цьому вимотувати українську оборону", - пише видання.

Позиція Росії у війні в Україні

Раніше аналітики ISW зазначили, що глава МЗС Росії Сергій Лавров у своєму останньому інтерв'ю спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком.

Тим часом видання NYP пише, що Путін фактично "тролить" не тільки Зеленського, а й самого Трампа, демонструючи "мистецтво відмови від угоди". При цьому аналітики попереджають: Путін ризикує перетворити "мирні сигнали" в Алясці на власне приниження, якщо Трамп відповість силовими кроками.

