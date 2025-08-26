Рубіо в понеділок провів переговори з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та європейськими дипломатами.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо в понеділок провів переговори з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та європейськими дипломатами, і обговорив зусилля щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

"Державний секретар, міністри закордонних справ і високий представник домовилися продовжити співробітництво в дипломатичних зусиллях із припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення міцного врегулювання на основі переговорів", - зазначається в повідомленні.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував розмову на своїй сторінці в Х.

Відео дня

"Я взяв участь у важливій нараді, присвяченій шляху до миру і гарантій безпеки для України, організованій США. Я вдячний держсекретарю Рубіо за його зусилля і президенту Трампу за його миротворче лідерство", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що підтвердив позицію України про те, що гарантії безпеки мають бути "конкретними, юридично зобов'язуючими та ефективними".

"Вони мають бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, правовим та іншими рівнями. Ми всі переконані, що українська армія є фундаментальною ланкою будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення - наш головний пріоритет".

Він також підкреслив, що Україна готова до подальших кроків до миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних регіонах. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс", - наголосив глава МЗС.

Він при цьому наголосив, що якщо Росія тягнутиме час і відкидатиме значущі, конструктивні кроки до миру, "їй доведеться зіткнутися з наслідками: серйозним посиленням санкцій і зміцненням потенціалу України".

Зазначається, що в переговорах узяли участь міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі та верховним представником Європейського Союзу з питань закордонних справ та безпекової політики, віцепрезидентом Європейської комісії Кая Каллас.

США і війна в Україні

Раніше президент США Дональд Трамп зробив низку нових заяв щодо війни Росії в Україні. За словами Трампа, врешті-решт війну буде зупинено. При цьому він зазначив, що деталі гарантій безпеки ще не обговорювалися.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що в адміністрації Трампа визнають, що припинити війну - це складніше завдання, ніж почати і вести бойові дії. Однак він висловив сподівання, що через рік, на наступний День незалежності 2026 року, Україна буде іншою країною, у світі.

Вас також можуть зацікавити новини: