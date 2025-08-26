Оскільки континент готується витратити сотні мільярдів доларів на переозброєння, багато вчених побоюються, що навколишнє середовище відходить на другий план.

Армії вторгнення з важкою бронетехнікою буде дуже важко проникнути в болотисту місцевість на північному сході Німеччини, відому як Кішхофер-Мур. Таку думку висловив фахівець Ганс Юстен, пише Financial Times.

За його словами, вони одразу ж застрягнуть.

Юстен вважає, що такі болота, як Кішхофер-Мур, можуть стати найважливішим рубежем на шляху до двох найсерйозніших загроз, які стоять перед Європою: російського експансіонізму та антропогенної зміни клімату.

Оскільки континент готується витратити сотні мільярдів доларів на переозброєння, багато вчених побоюються, що навколишнє середовище відходить на другий план.

70-річний Юстен, якого колеги прозвали "торф'яним татом", стверджує, що порятунок осушених водно-болотних угідь - це економічно ефективний спосіб не допустити президента РФ Володимира Путіна, одночасно рятуючи безцінний поглинач вуглецю.

Зазначається, що вода відігравала важливу роль в оборонній стратегії протягом тисячоліть. Прусський генерал і військовий стратег Карл фон Клаузевіц називав болота однією з "найміцніших ліній оборони".

Німецький вождь Арміній використовував темні, липкі торфовища Тевтобурзького лісу, щоб завдати однієї з найбільших поразок римській армії. А в XVI і XVII століттях Голландія використовувала стратегічне затоплення для відбиття іспанських і французьких загарбників. Зовсім недавно, коли українські збройні сили відчайдушно намагалися зупинити наступ російської бронетехніки на Київ у перші дні вторгнення 2022 року, вони зруйнували дамбу радянських часів приблизно за 20 км на північ від столиці. Віктор Кевлюк, військовий експерт київського Центру оборонних стратегій, сказав:

"Замість того, щоб безпосередньо наступати на Київ... противник був змушений або шукати інші маршрути, або відкладати. Це дало українській стороні час зміцнити оборону на правому березі річки Ірпінь, використовуючи воду і болота як протитанковий рів. Природа зробила свою справу".

Відтоді Україна неодноразово покладалася на річки, заплави і болотисту місцевість. Цей досвід був засвоєний і в інших країнах Європи.

"Ми використовуємо все, що можемо. Якщо на кордоні є природні перепони, такі як болота, драговини або озера... то це нам на руку", - заявила прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Міністерство оборони Німеччини вважає, що поповнення запасів води виключно у військових цілях може мати як плюси, так і мінуси для НАТО і "не є пріоритетом" для нинішнього уряду.

Польський біолог Міхал Жмігорський заявив, що побачив "великий розрив" між розмовами і діями, коли в липні представляв Міністерству оборони своєї країни стратегію використання довкілля як військового бар'єру.

"Вони кажуть, що дуже зацікавлені, але ми не бачили практичних дій, які свідчили б про коригування оборонних планів країни", - сказав він.

Зазначається, що натомість Польща побудувала п'ятиметровий сталевий паркан у престижному Біловезькому національному парку, розділивши унікальний ліс і водно-болотні угіддя на дві частини, щоб зупинити мігрантів, які перетинають кордон через Білорусь.

Можливість нападу РФ на Європу

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Росія може напасти на одну або кілька країн НАТО в майбутньому. Проте такий сценарій не буде схожий на повномасштабне вторгнення в Україну.

Він вважає, що Москва не наважиться здійснити відкритий напад на одну з країн-членів НАТО, включно з Фінляндією, оскільки росіяни знають, що програють.

