Після зустрічі з Ципрасом Путін запропонував припинити "санкційну війну" з Заходом

Таку заяву він зробив за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом у середу, 8 квітня, повідомляє "Дождь".

«Найкращий спосіб вирішити ці проблеми - взагалі припинити усіляку санкційну війну та відповідні заходи з нашого боку», - сказав Путін.

Таким чином президент відповів на запитання про можливість покращення торгових відносин з Грецією, в тому числі в галузі сільського господарства.

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За словами російського лідера, «Греція була змушена» проголосувати за введення обмежувальних заходів стосовно Росії, «і відповідні заходи, звичайно, вдарили по Греції». «Але це не наша провина», - додав він.

Ципрас, у свою чергу, заявив, що Греція не згодна з логікою введених санкцій проти Росії. На його думку, фактично мова йде про «економічну війну».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.