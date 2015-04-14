Кількість жертв пожеж у Забайкаллі зросла до трьох осіб

Число загиблих при пожежах у Забайкальському краї зросла до трьох осіб, понад 10 постраждали, повідомляє РИА Новости з посиланням уряд регіону.

"За словами міністра охорони здоров'я краю Михайла Лазуткіна, загинули три людини, звернулися за медичною допомогою 14 осіб, семеро з них госпіталізовані, одна жінка перебуває у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося про двох загиблих.

У Забайкальському краї з 25 березня діє режим НС і особливий протипожежний режим. У вівторок державна лісова служба регіону повідомила, що площа лісових пожеж у Забайкальському краї за добу зросла у вісім разів - до 24 тисячі гектарів.