Ліси в Росії вже горять всього в 100 кілометрах від столиці Бурятії

Евакуація не проводиться, повідомили в регіональному МВС, передає ТАСС.

"У другій половині дня надійшло повідомлення про виявлення в 5-6 км на південний захід від села Ташелан верхової пожежі. Зараз вогонь вдалося зупинити. Евакуація не проводиться. Але з місцевої школи-інтернату до батьків вивезені 38 дітей", - розповіли в Черговій частині Відділу МВС РФ по Заіграєвському району.

"Зараз на місці організовано безперешкодний рух транспорту. Для забезпечення громадського порядку в селі виставлені додаткові наряди", - додали в регіональному МВС.

Читайте такожЗнищені села Хакасії: у мережі з'явилося відео наслідків масштабних пожеж на півдні Сибіру

З 10 квітня в Бурятії, за винятком трьох північних районів, діє особливий протипожежний режим. За останніми даними, в республіці зареєстровано понад 20 пожеж на загальній площі понад 420 гектарів.

У той же час, у вівторок державна лісова служба регіону повідомила, що площа лісових пожеж в Забайкальському краї за добу зросла у вісім разів - до 24 тисячі гектарів.