У США в аварію потрапили відразу шість вантажівок та 11 легкових автомобілів (фото, відео)

Щонайменше одна людина загинула і 25 отримали поранення в результаті великої ДТП за участю 17 автомобілів в американському штаті Юта, повідомляє РИА Новости з посиланням на місцевий телеканал KSL.

Інцидент стався на трасі I-80 в окрузі Туелі. За даними місцевої дорожньо-патрульної служби, в аварію потрапили відразу шість вантажівок та 11 легкових автомобілів.

Читайте такожУ Перу в результаті ДТП загинуло понад 34 особи

Зараз частина траси перекрита. Імовірно, водій однієї з вантажівок через погану видимість вирішив знизити швидкість, а автомобілі позаду нього не встигли загальмувати. На місці ДТП працюють рятувальники, медики і поліцейські. Ведеться розслідування.