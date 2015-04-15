У США в аварію потрапили відразу шість вантажівок та 11 легкових автомобілів (фото, відео)
14:14, 15 квітня 2015Світ
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У штаті Юта понад 20 осіб постраждали в ДТП за участю 17 автомобілів.
Наразі частина траси все ще перекрита / @kslmgiauque
Щонайменше одна людина загинула і 25 отримали поранення в результаті великої ДТП за участю 17 автомобілів в американському штаті Юта, повідомляє РИА Новости з посиланням на місцевий телеканал KSL.
Інцидент стався на трасі I-80 в окрузі Туелі. За даними місцевої дорожньо-патрульної служби, в аварію потрапили відразу шість вантажівок та 11 легкових автомобілів.
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Зараз частина траси перекрита. Імовірно, водій однієї з вантажівок через погану видимість вирішив знизити швидкість, а автомобілі позаду нього не встигли загальмувати. На місці ДТП працюють рятувальники, медики і поліцейські. Ведеться розслідування.
В ДТП потрапили одразу 17 автомобілів / @kslmgiauque
Відео KSL
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