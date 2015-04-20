ЗМІ: У Середземному морі тоне судно з 300 мігрантами, є загиблі

Про це повідомляє агентство France Press у понеділок. Дзвінок з проханням про допомогу надійшов у Міжнародну організацію з міграції (IOM) від одного мігрантів, який перебуває на борту, пише ТАСС.

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"У римський офіс IOM нещодавно надійшов дзвінок з проханням про допомогу від людини на судні, яке перебуває у міжнародних водах і яке, за його словами, скоро потоне", - заявив представник організації. Він додав, що за словами того, хто телефонував, на борту - близько 300 осіб, у тому числі 20 загиблих.

Одна з найбільших трагедій в цьому році відбулася в Середземному морі кілька днів тому, коли в результаті корабельної аварії пропали без вісті близько 700 мігрантів з Лівії. За даними ООН, з урахуванням цієї трагедії кількість потонулих з початку року в середземноморських водах може досягти 1,6 тис. осіб.

В 2014 році, намагаючись дістатися до берегів Європи, загинули щонайменше 3,5 тис. осіб.