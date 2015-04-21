У Москві поліція розігнала вечірку на честь дня народження Гітлера, затримано 40 осіб (відео)

Поліція затримала близько 40 осіб, вилучила у них зброю і нацистську символіку, повідомило РИА Новости джерело в правоохоронних органах столиці.

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"Було затримано близько 40 осіб, які, за інформацією, що надійшла від громадян, відзначали день народження Гітлера. У клубі знайшли кілька одиниць зброї, а також портрет Гітлера", - розповів співрозмовник.

У столичному главку МВС підтвердили факт затримання великої групи молоді та вилучення у них зброї.

"У понеділок ввечері співробітники поліції провели оперативні заходи і обшук у розважальному закладі на південно-сході Москви. Було затримано близько 40 осіб. У них вилучено чотири одиниці травматичної зброї, понад 10 ножів і кілька кастетів", - повідомив представник прес-служби відомства.

За його словами, всі затримані зараз доставляються в підрозділи поліції для встановлення особи та перевірки на причетність до скоєння різних злочинів на території столиці.