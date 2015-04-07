Вулиці на честь "ДНР" і "ЛНР" можуть з'явитися в столиці Чечні
15:48, 07 квітня 2015Світ
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Вулиці на честь так званих Донецької та Луганської народних республік можуть з'явитися в столиці Чечні, Грозному.
REUTERS
Про це заявив спікер парламенту Чечні Дукуваха Абдурахманов, повідомляє РИА Новости з посиланням на радіостанцію "Говорит Москва".
"У якийсь урочистий день - 9 травня, у день злуки з Кримом або в іншій - ми обов'язково розглянемо це питання", - сказав він.
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Нагадаємо, раніше неодноразово з'являлася інформація про те, що громадяни Чечні воюють на території України на боці бойовиків.
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