Землетрус у Непалі забрав понад 1100 життів, є загиблі в Китаї, Індії та Бангладеш

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на посадовця непальської поліції, кількість встановлених жертв у Непалі склала 1170 осіб, 36 людей загинули в Індії, 12 на Тибеті, четверо - в Бангладеш.

Індійський прем'єр Нарендра Моді повідомив про відправку до Непалу військово-транспортного літака з трьома тоннами гуманітарної допомоги та командою рятувальників з 40 осіб.

Читайте такожУ Непалі стався найпотужніший за 80 років землетрус, кількість загиблих наближається до 800Раніше влада Непалу оголосила надзвичайний стан та попросила світову спільноту про допомогу.

Руйнівний землетрус потужністю близько 8 балів стався в Непалі з епіцентром за 80 кілометрів від столиці країни Катманду.

Внаслідок землетрусу впала збудована у 1832 році 60-метрова вежа Дхарахара, збудована колись королевою Непалу в столиці країни. У Катманду також зруйновано багато давніх дерев'яних індуїстських храмів.

У Гімалаях через землетрус сходять лавини.