На Евересті під час сходження лавини загинули 65 альпіністів, більше тисячі людей чекають на евакуацію
Лавина на Евересті поховала частину базового табору альпіністів, які готувалися до сходження біля основної траси на вершину в розпал сезону її підкорення.
На Евересті в результаті сходження лавини загинули 65 альпіністів, ще понад 1 тис. очікують евакуації в базовому таборі.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал CNN-IBN.
За даними президента Асоціації альпінізму Непалу Анг Черинга, понад 60 людей отримали поранення і будуть відправлені вниз, в першу чергу, 22 з них вже відправлені першим рейсом вертольота.
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Лавина на Евересті поховала частину базового табору альпіністів, які готувалися до сходження біля основної траси на вершину в розпал сезону її підкорення. За оцінками міністерства туризму Непалу, більше 1 тис. альпіністів, які перебували в момент початку землетрусу на Евересті, приблизно 400 іноземців. Частина з альпіністів вже почала сходження і була захоплена лавинами в таборах, вони знаходяться у безпеці, але через пошкодження маршруту не можуть спуститися самостійно і також чекають на евакуацію.