На Евересті під час сходження лавини загинули 65 альпіністів, більше тисячі людей чекають на евакуацію

На Евересті в результаті сходження лавини загинули 65 альпіністів, ще понад 1 тис. очікують евакуації в базовому таборі.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал CNN-IBN.

За даними президента Асоціації альпінізму Непалу Анг Черинга, понад 60 людей отримали поранення і будуть відправлені вниз, в першу чергу, 22 з них вже відправлені першим рейсом вертольота.

Читайте такожВід землетрусу в Непалі постраждали близько 6,6 мільйонів осіб, кількість жертв перевищила 2 тисячі

Лавина на Евересті поховала частину базового табору альпіністів, які готувалися до сходження біля основної траси на вершину в розпал сезону її підкорення. За оцінками міністерства туризму Непалу, більше 1 тис. альпіністів, які перебували в момент початку землетрусу на Евересті, приблизно 400 іноземців. Частина з альпіністів вже почала сходження і була захоплена лавинами в таборах, вони знаходяться у безпеці, але через пошкодження маршруту не можуть спуститися самостійно і також чекають на евакуацію.