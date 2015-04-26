Могеріні не поїде на саміт ЄС-Україна через зустріч з генсеком ООН - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Могеріні.

«Я не зможу долучитися до учасників саміту у зв'язку із зобов'язанням зустрітися з генсеком ООН Пан Гі Муном», - наголошується в повідомленні.

Глава дипломатії ЄС зазначила, що в неділю провела телефонну розмову з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, під час якого обговорили порядок денний майбутнього саміту, процес реформ в країні і ситуацію на сході України.

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«Я висловила свої найщиріші співчуття міністру, що не зможу приєднатися до голови Європейської ради Дональда Туска та голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера на саміті через зобов'язання перед генсеком ООН Пан Гі Муном у зв'язку з позачерговою європейською радою, що відбулася 23 квітня», -повідомила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, головною темою саміту Євросоюзу 23 квітня була проблема міграції в Середземному морі. Глави держав і урядів ЄС висловили намір скоординувати з ООН свої підходи до боротьби з кримінальними організаціями, що займаються протизаконним перевезенням нелегалів.

Це питання, а також інші питання міграційного порядку Могеріні планує обговорити в ООН наступного тижня.