Канадський міністр: брехня Путіна ображає розум

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив міністр громадянства й міграції Канади Кріс Александр. За його словами, Київ може покладатись на підтримку й допомогу міжнародних партнерів.

"Брехня Путіна ображає розум українського народу, Європи та всього світу", – заявив він у Києві на Міжнародній конференції на підтримку України.

За словами міністра, російський народ і його лідер Володимир Путін є невід’ємними одне від одного. «Росіяни обрали свого лідера – Путіна, а разом із ним – ескалацію та агресію», – додає політик.

За його словами, Володимир Путін погіршує благополуччя свого народу й підштовхує його до знижених стандартів життя. Водночас, як зауважив канадський міністр, Україна обрала інший шлях розвитку. Кріс Александр наголосив, що болючі реформи, які частково вже запроваджує влада України, «є єдиним шляхом до добробуту».

Читайте такожПутін процитував Геббельса і сказав, що методи нацистів працюють і через 70 років«Ми всі віддані справі допомогти вам цього досягти», – резюмує канадський політик.

28 квітня в Києві відбувається Міжнародна конференція на підтримку України. Захід зібрав понад 500 учасників із більш як 50 країн світу. Це представники інституцій ЄС і його держав-членів, країн Великої Сімки, ООН; міжнародних організацій, світових інвестиційних та бізнес компаній і громадянського суспільства.