У Москві комуністи носили Сталіна, рекламували "Новоросію" і вимагали від США не чіпати їхні пенсії

Зокрема, серед гасел можна було побачити такі, як "Новоросія - щит Росії" та "США руки геть від наших пенсій".

Читайте такожУ Львові міліція розділила учасників "Соціального маршу" та "Правий сектор"Фоторепортаж з Москви Reuters і Євгена Фельдмана (Новая газета).