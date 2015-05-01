У Москві комуністи носили Сталіна, рекламували "Новоросію" і вимагали від США не чіпати їхні пенсії
18:15, 01 травня 2015Світ
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Прихильники російської партії КПРФ відзначали 1 травня з імперськими гаслами та портретами Сталіна.
Новая газета
Зокрема, серед гасел можна було побачити такі, як "Новоросія - щит Росії" та "США руки геть від наших пенсій".
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