В районі Чорнобиля помітили метелика-довгожителя: чим особлива ця комаха

Метелик живе приблизно дев’ять місяців та дуже любить сонце.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили метелика-довгожителя – лимонницю звичайну (цитринець).

Як повідомляють фахівці установи, коли літо поступово відступає, а в повітрі вже відчувається осінь, серед лісових галявин та узлісь можна ще помітити цей маленький "сонячний промінчик".

"Її жовті крила особливо помітні серед осінньої зелені, а за характерною формою крил її легко впізнати навіть здалеку. Проте довго милуватися нею може не вийти – лимонниця дуже швидко злітає, якщо відчує небезпеку", - розповіли дослідники.

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За словами фахівців, осінь для цього метелика – важливий період. Він активно живиться, накопичуючи енергію перед зимівлею, а з настанням холодів ховається серед опалого листя, у кущах чи іншій рослинності й залишається там до весни.

Вони додають, що цитринець переживає зиму вже дорослим, а навесні, щойно пригріє сонце, він одним із перших знову вирушає у політ, додають дослідники.

Лимонниця звичайна: що про неї відомо

Цитринець, лимонниця звичайна або палист крушиновий – вид метеликів родини Біланові. Мешкає майже по всій Європі, ареал сягає південної частини Скандинавського півострова. Її можна зустріти в помірному поясі Азії до узбережжя Тихого океану і на північному сході Африки. Зустрічається в рідкостійних лісах, на лісових просіках, заливних луках, в парках і садах. У горах підіймається на висоту до 2000 метрів над рівнем моря.

Довжина переднього крила 26-33 мм, розмах крил – до 52-60 мм. Життєвий цикл лимонниці не такий, як у інших метеликів – вона вважається довгожителем серед них. Наприкінці літа й восени цей метелик посилено годується, щоб зробити необхідні енергетичні запаси й пережити зиму. Навесні виходить зі сплячки. Живе приблизно 9 місяців та більше, ніж інші види, любить сонце. Перш ніж піднятися в небо, довго гріється у сонячних променях.

Метелик Махаон у Чорнобильському заповіднику

Раніше у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили комаху-"аристократа"– метелика Махаона. Це один із найбільших і найефектніших представників ентомофауни України, якого важко сплутати з кимось іншим. Його жовто-чорні крила з "хвостиками" виглядають так, ніби його малював художник із дуже гарною фантазією.

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