Окупанти просунулися біля ключого міста Донбасу, - DeepState

Ще у росіян у просування біля селища Червоне на Донеччині.

Російським загарбникам вдалося просунутися біля одного з ключових міст української оборони на Донеччині – біля Костянтинівки. Про це йдеться у звіті моніторингового проєкту DeepState в Telegram.

"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Червоного", - повідомляють аналітики.

Костянтинівка на мапі DeepState значиться як місто, куди російські окупанти проникають.

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Селище Червоне розміщене на північний схід від Костянтинівки і теж є районом проникнення загарбників.

Битва за Донбас: ключові новини

Як повідомляв УНІАН, на переконання президента України Володимира Зеленського, утримувані позиції на Донбасі – це форпост України у багатьох питаннях.

Росія вже 15 разів переносила кінцеві терміни щодо виходу на адміністративні межі Донецької області. За словами заступника керівника Офіса президента Павла Паліси, Політичне керівництво Росії прагне захопити Донбас до кінця 2026 року, а військові просять змістити дедлайн до 31 березня 2027 року.

Американський телеканал CNN нещодавно повідомляв, що російські війська продовжують повільно просуватися в напрямку Слов’янська та Краматорська – міст, які разом із Дружківкою та Костянтинівкою формують так званий "пояс фортець" української оборони.

Наприкінці серпня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив припущення, що російським окупантам вдасться захопити Костянтинівку і Часів Яр до кінця 2026 року.

На думку видання WELT, Росія може окупувати Краматорськ та Слов'янськ вже на початку 2027 року.

Ще на початку липня начальник відділу комунікацій 24 ОМБр Іван Петричак відзначав, що ситуація в Костянтинівці дуже непроста, а Часів яр слугує як фланг Констянтинівки, через який окупанти теж намагаються тиснути.

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