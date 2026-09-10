На всій планеті – лише 6 кущів: вчені врятували зникаючу квітку на Галапагосах

Решту рослин з'їли здичавілі кози та інші тварини, завезені на острів.

Вченим вдалося домогтися відновлення популяції рідкісної галапагоської гальвезії, яка зовсім недавно перебувала на межі повного зникнення.

Цей чагарник вчені десятиліттями вважали майже міфічним і знали його лише за єдиним гербарним зразком 1962 року, знайденим на острові Ісабела. Саме цей екземпляр і став відправною точкою для пошуків популяції, що збереглася в природі, пише Scitechdaily.

Зазначається, що все почалося з того, що в 1998 році вчені почали обстежувати поля на півночі острова і лише до 2007 року їм вдалося виявити всього 6 вцілілих кущів цієї рослини. Вони росли у вузьких тріщинах серед молодих лавових потоків вулкана Дарвін.

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Решту рослин з'їли здичавілі кози та інші завезені на острів тварини. До того ж галапагоська гальвезія виявилася вкрай вразливою до посухи.

Щоб врятувати вид, вчені вирішили вирощувати рослину в розсадниках, а потім пересаджувати її в дику природу.

У період з 2017 по 2024 рік дослідники висадили на лавових територіях острова Ісабела 94 вирощених у розсадниках чагарники.

Особливою проблемою виявився дефіцит води. Щоб допомогти молодим рослинам прижитися, вчені використовували спеціальні пристрої для збереження вологи.

Рослину повернули на історичне місце

Важливою віхою став 2024 рік, коли фахівці знову висадили галапагоську гальвезію в бухті Калета-Тагус – саме там у 1962 році було знайдено єдиний відомий на той момент гербарний зразок.

Більш ніж через 60 років рослина знову зацвіла у своєму історичному місці. Зараз там ростуть 8 екземплярів.

Загалом на двох ділянках відновлення вдалося домогтися появи 28 дорослих рослин: 20 – на пляжі Плайя-Тортуга-Негра та ще 8 – у бухті Калета-Тагус.

Інші новини про рослини

Раніше повідомлялося, що жінка купила поле і висадила 119 тис. Її метою було відтворити на цьому місці характерний для регіону тропічний ліс.

А в 1948 році Коста-Ріка відмовилася від армії, і згодом площа її лісів зросла вдвічі. Справа в тому, що замість величезних витрат на армію держава почала більше інвестувати в розвиток країни, зокрема в захист навколишнього середовища.

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