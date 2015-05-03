Путін вирішив посилити покарання для ЗМІ за "заклики до тероризму і екстремізму"

Російський президент Володимир Путін підписав закон, що посилює покарання для ЗМІ за заклики до терористичної діяльності та виправдання тероризму і екстремізму.

Документ опублікований на офіційному сайті правової інформації.

Так, посилюється покарання за "виробництво або випуск продукції засобу масової інформації, яка містить публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, матеріали, що публічно виправдовують тероризм, або інші матеріали, що закликають до здійснення екстремістської діяльності, чи беруть за основу або виправдовують необхідність такої діяльності..."

Закон збільшує штрафи за вищевказану діяльність зі 100 тисяч до 1 мільйона рублів.

Читайте такожКанадський міністр: брехня Путіна ображає розумЯк повідомляв УНІАН, зазначений законопроект був внесений російським урядом у грудні 2014 року. Закон був ухвалений Держдумою 24 квітня 2015 року, після чого був схвалений Радою Федерації.

Водночас депутати відмовилися від введення цим же законом відповідальності за пропаганду насильства та жорстокості.