У Росії учасники автопробігу фронтовими дорогами намертво застрягли у багнюці

22:47, 03 травня 2015
Світ
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У російській Карелії кілька автомобілів, які брали участь у патріотичному автопробігу, присвяченому 70-річчю перемоги над німецько-фашистськими загарбниками, намертво застрягли у багнюці. 

stolica.onego.ru/vk.com/lahden

Більшість автомобілістів врешті повернулися назад, повідомляє видання Столица на Онего

Маршрут автопробігу стартував у місті Лахденпохья і повинен був закінчитися в селищі Елісенваара.

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Однак фронтові дороги, якими хотіли проїхати російські патріоти, змусили 4/5 учасників пробігу повернутися назад. До кінця маршруту колона приїхала з великими втратами.

Всього у заїзді брали участь 35 машин.

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