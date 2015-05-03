У Росії учасники автопробігу фронтовими дорогами намертво застрягли у багнюці
22:47, 03 травня 2015Світ
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У російській Карелії кілька автомобілів, які брали участь у патріотичному автопробігу, присвяченому 70-річчю перемоги над німецько-фашистськими загарбниками, намертво застрягли у багнюці.
stolica.onego.ru/vk.com/lahden
Більшість автомобілістів врешті повернулися назад, повідомляє видання Столица на Онего.
Маршрут автопробігу стартував у місті Лахденпохья і повинен був закінчитися в селищі Елісенваара.
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Однак фронтові дороги, якими хотіли проїхати російські патріоти, змусили 4/5 учасників пробігу повернутися назад. До кінця маршруту колона приїхала з великими втратами.
Всього у заїзді брали участь 35 машин.
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