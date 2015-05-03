У Росії учасники автопробігу фронтовими дорогами намертво застрягли у багнюці

Більшість автомобілістів врешті повернулися назад, повідомляє видання Столица на Онего.

Маршрут автопробігу стартував у місті Лахденпохья і повинен був закінчитися в селищі Елісенваара.

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Однак фронтові дороги, якими хотіли проїхати російські патріоти, змусили 4/5 учасників пробігу повернутися назад. До кінця маршруту колона приїхала з великими втратами.

Всього у заїзді брали участь 35 машин.