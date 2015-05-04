Відомий американський нейрохірург балотуватиметься у президенти США

Відомий американський нейрохірург Бен Карсон офіційно вступив у боротьбу за посаду президента США. Про це він заявив у неділю в інтерв'ю підрозділу телекомпанії CBS в штаті Флорида, передає ТАСС.

Карсон сказав, що спробує стати кандидатом на пост президента від Республіканської партії на виборах, які відбудуться в країні в 2016 році.

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"Я хочу брати участь в цьому процесі. Тому я заявляю, що буду балотуватися в президенти США, - заявив він. - Багато хто радив мені поборотися за посаду президента, хоча я і не політик".

Зазначається, що нейрохірург отримав популярність у країні не тільки завдяки визначним успіхам у галузі медицини, але й через різку критику політики Барака Обами. Особливо активно він виступав проти реформ у сфері охорони здоров'я, ініційованих Обамою.

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Раніше про свої наміри взяти участь у передвиборних перегонах від Республіканської партії заявили сенатори Тед Круз, Ренд Пол і Марко Рубіо. До числа тих, хто, найімовірніше, зробить це найближчим часом, політологи відносять колишнього губернатора штату Флорида Джеба Буша (брата екс-президента США Джорджа Буша-молодшого) і губернатора штату Нью-Джерсі Кріса Крісті. Також свої кандидатури в президенти висунули колишній сенатор від штату Нью-Йорк Хілларі Клінтон і незалежний сенатор від штату Вермонт Бернард Сандерс.