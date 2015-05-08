Європа відзначає 70-річчя закінчення Другої світової війни

Коморовський: на бажання України тримати курс на Європу РФ відреагувала насильством / president.gov.ua

Зазначимо, що в цьому році 8 травня Україна вперше в історії приєднається до європейської традиції вшанування жертв Другої світової війни.

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Лідери країн ЄС, а також президент України Петро Порошенко, зібралися у польському місті Гданськ для участі в церемонії, присвяченій 70-річчю з дня закінчення Другої світової війни в Європі. Головна частина церемонії розпочалася опівночі 8 травня за місцевим часом на півострові Вестерплатте, де пролунали перші постріли Другої світової війни, повідомляє "ЄвроПравда".

Під час виступу в Гданську президент Польщі Броніслав Коморовський заявив, що "70 років тому вся Європа святкувала закінчення війни. Однак, не для всіх закінчення війни стало початком ери свободи. Нова війна стала реальним шоком для усіх". "Місце України та інших східноєвропейських країн, якщо вони цього бажають і готові до цього - в нашому спільному європейському домі", - сказав польський президент. У своїй промові Броніслав Коморовський не назвав чітко Росію, але, очевидно, піддавав критиці Кремль. "Війна, яка триває в Україні, не дозволяє нам забути, що в Європі ще є сили, що нагадують про темні часи європейської історії 20-го століття", - заявив президент Польщі. Він додав, що і надалі мова йде про логіку "зон впливу", а також про те, щоб "тримати сусідів у стані васальної залежності". На бажання України тримати курс на Європу "сильний сусід" відреагував насильством і зміною кордонів, наголосив Броніслав Коморовський, передає DW.DE.

Крім Польщі, заходи пройдуть також у Франції, де 8 травня оголошено національним святом. Президент Франсуа Олланд покладе вінок до могили Невідомого солдата.

У Великобританії біля меморіалу Кенотаф в центрі Лондона пройде хвилина мовчання на згадку про той момент, коли Уінстон Черчілль 8 травня 1945 року оголосив про закінчення війни з Німеччиною. Увечері у п'ятницю по всій Британії будуть запалені понад 200 берегових маяків.

Різні поминальні заходи відбудуться 8 травня і у більшості інших європейських країн.