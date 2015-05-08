Хакери зламали сайт Слідчого комітету Росії
13:01, 08 травня 2015Світ
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Злам стався сьогодні о 9.04.
Сьогодні вранці хакери зламали сайт СКР / fotokanal.com
Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії.
Хакери розмістили на сайті СКР інформацію про затримання учасників мітингу 6 травня на Болотній площі у Москві. У СКР цю інформацію заперечують.
Зазнчається також, що повідомлення було відразу видалене з сайту.
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"Ще раз заявляємо, що інформація не відповідає дійсності, у зв'язку з чим пропонуємо всім представникам ЗМІ анулювати її", - сказано в повідомленні СКР.
Також наголошується, що СКР проводить перевірку та встановлює джерело злому.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії на сайті держторгів вивісили оголошення про продаж Кремля.
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