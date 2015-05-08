Хакери зламали сайт Слідчого комітету Росії

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії.

Хакери розмістили на сайті СКР інформацію про затримання учасників мітингу 6 травня на Болотній площі у Москві. У СКР цю інформацію заперечують.

Зазнчається також, що повідомлення було відразу видалене з сайту.

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"Ще раз заявляємо, що інформація не відповідає дійсності, у зв'язку з чим пропонуємо всім представникам ЗМІ анулювати її", - сказано в повідомленні СКР.

Також наголошується, що СКР проводить перевірку та встановлює джерело злому.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії на сайті держторгів вивісили оголошення про продаж Кремля.