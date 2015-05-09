Парламент Грузії висловив довіру уряду Гарібашвілі

Як передає «Новини-Грузія», обговорення тривало рівно 13 годин. У підсумку "за" проголосували 87 депутатів, "проти" - 38 (із 150).

Уряд Грузії, в якому прем'єр Іраклій Гарібашвілі замінив трьох міністрів, пройшов через парламентську процедуру винесення вотуму довіри - для цього депутатам знадобився весь день і половина ночі, голосування відбулося ближче до світанку.

Колишня правляча партія "Єдиний Національний рух" і партія "Наша Грузія - Вільні демократи", яка раніше залишила правлячу коаліцію "Грузинська мрія", в ході обговорення і голосування виступили проти, заявивши, що уряд втратив довіру народу.

Довіра з боку законодавчого органу знадобилася Кабміну Грузії, оскільки після липня минулого року, коли депутати останній раз затвердили уряд, його склад змінився, як мінімум, на 1/3 (7 міністрів із 19).

В оновленому уряді - три нових міністри. Міністерство оборони очолила голова комітету євроінтеграції Тінатін Хідашелі, міністерство охорони навколишнього середовища та природних ресурсів - голова комітету з аграрних питань парламенту Гігла Агулашвілі, а міністерство у справах спорту і молоді - президент автомобільного холдингу Iberia Business Group Таріел Хічікашвілі.

"Незмінним пріоритетом уряду залишається будівництво сильних, ефективних державних інститутів, які ґрунтуються на верховенстві закону", - йдеться у програмі, представленій на 66 сторінках.

Як зазначено в документі, для того, щоб широкомасштабні демократичні реформи набули незворотного характеру, значно змінилася законодавча база, забезпечено збалансовану роботу державних органів і почався процес будівництва "реального самоврядування".

У Грузії здійснюється фундаментальна багатоетапна реформа правосуддя, почалося створення вільної від політичного тиску публічної служби. Розроблено політику найближчого, середньострокового і довгострокового розвитку, у зв'язку з чим підготовлено стратегію соціально-економічного розвитку Грузії до 2020 року.

"На завершальній стадії перебуває процес реформи публічного адміністрування, здійснення якої є одним з основних інструментів розбудови держави", - сказано в програмі.

При цьому зазначено, що вже почався і продовжується розвиток інституцій, які ґрунтуються на ліберально-демократичних цінностях.

Особливу увагу в програмі уряду приділено підписанню Угоди про асоціацію Грузії з Євросоюзом.

"Головним орієнтиром політичного і економічного розвитку розглядається європейська та євроатлантична інтеграція, яка є вільним, одностайним і непохитним вибором нашого суспільства", - сказано в документі.

Виконання зобов'язань, які Грузія взяла на себе після підписання угоди про асоціацію з ЄС, стало одним з головних пріоритетів внутрішньої політики країни.

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Крім того, уряд Грузії продовжує працювати над посиленням регіональних позицій і безпеки країни.

"Уряд продовжує співробітництво з НАТО для поглиблення інтеграції та з метою вступу до цієї організації. Вступ Грузії до НАТО є гарантією зміцнення стабільності і безпеки країни, що своєю чергою сприятиме сталому і демократичного розвитку, піднесенню і добробуту", - сказано в програмі.

Також у документі велику увагу приділено економічним пріоритетам уряду Грузії.