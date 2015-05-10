На півночі Швейцарії під час стрілянини загинули кілька людей
15:25, 10 травня 2015Світ
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У місті Вюренлінген на півночі Швейцарії виявлено тіла кількох убитих.
REUTERS
За даними поліції кантону Ааргау, місцеві жителі у суботу ввечері повідомили про стрілянину. Усі загиблі - дорослі, тіла убитих перебували в будинку і на вулиці, повідомляє Радіо Свобода.
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Мотиви злочину і особи вбитих поки не встановлено. Ведеться розслідування.
Населення Вюренлінгена, розташованого поблизу кордону з Німеччиною, становить 4,5 тис. осіб.
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