На півночі Швейцарії під час стрілянини загинули кілька людей

За даними поліції кантону Ааргау, місцеві жителі у суботу ввечері повідомили про стрілянину. Усі загиблі - дорослі, тіла убитих перебували в будинку і на вулиці, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожВ Одесі внаслідок стрілянини в лікарні загинув чоловік, двоє поранені

Мотиви злочину і особи вбитих поки не встановлено. Ведеться розслідування.

Населення Вюренлінгена, розташованого поблизу кордону з Німеччиною, становить 4,5 тис. осіб.