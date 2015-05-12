На Філіппінах і в США зі швидкістю 195 кілометрів на годину вирує тайфун
00:06, 12 травня 2015Світ
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Потужний тайфун "Ноул" забрав щонайменше двоє людських життів на Філіппінах.
REUTERS
Пориви вітру сягали 195 кілометрів на годину, від стихії постраждали лінії електропередач та дерева, через тайфун скасували авіарейси та призупинили поромне сполучення, повідомляє ТСН.
Близько трьох з половиною тисяч жителів філіппінського узбережжя евакуювали.
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Потерпають від негоди і американські штати Техас, Арканзас та Колорадо. Через торнадо там загинули двоє людей. Стихія потрощила будинки, дерева та автомобілі. Наслідки негоди можуть відчути до 50 мільйонів американців.
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