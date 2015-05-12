Держсекретар США заявив, що з Путіним була відверта дискусія
18:49, 12 травня 2015Світ
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Держсекретар США Джон Керрі повідомив, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у них відбулася відверта дискусія.
Керрі провів переговори з Путіним/ Твіттер @JohnKerry
Про це він повідомив на своїй сторінці в "Твіттері". "Були відверті дискусії з президентом Путіним, міністром закордонних справ Лавровим з ключових питань, включаючи переговори з Іраном, Сирію, Україну", - написав Джон Керрі.
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Також держсекретар підкреслив важливість відкритості каналів комунікації між США і Росією під час вирішення актуальних глобальних проблем.
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