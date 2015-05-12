Держсекретар США заявив, що з Путіним була відверта дискусія

Про це він повідомив на своїй сторінці в "Твіттері". "Були відверті дискусії з президентом Путіним, міністром закордонних справ Лавровим з ключових питань, включаючи переговори з Іраном, Сирію, Україну", - написав Джон Керрі.

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Також держсекретар підкреслив важливість відкритості каналів комунікації між США і Росією під час вирішення актуальних глобальних проблем.