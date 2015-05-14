Євросоюз посилюватиме співпрацю з НАТО

Ці організації хоч і є "різними", проте могли б доповнювати одна одну "в деяких випадках, галузях і діях", сказала верховний представник ЄС з зовнішньополітичних питань Федеріка Могеріні на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Анталії, передає DW.DE.

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Саме тому Альянс і Євросоюз хочуть обговорити питання "структурної співпраці", підкреслила Федеріка Могеріні.

За її словами, для Брюсселя важливою є "тісна координація" між організаціями на всіх рівнях. Передусім ідеться про обмін інформацією та "нові види загроз", зазначила представниця Євросоюзу.

Про прагнення кооперації між ЄС та Північноатлантичним альянсом, аби бути готовим до нових викликів, заявив в Анталії і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

На зустрічі глав МЗС країн Альянсу в Туреччині цими днями з огляду на український конфлікт ідеться, зокрема, про так звані "гібридні" війни за допомогою пропаганди, економічного тиску та використання військових формувань без знаків розпізнавання.

Ще однією важливою темою зустрічі є порятунок мігрантів у Середземному морі. Федеріка Могеріні хоче представити в Анталії плани Брюсселя щодо можливого спрямування військових на боротьбу із шахраями, які нелегально переправляють людей до Європи морем.