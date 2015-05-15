Померла вдова Роберта Рождественського Алла Кірєєва

Про повідомила їхня донька, фотограф і перекладачка Катерина Рождественська у Facebook.

"Тепер вони разом", - написала вона, опублікувавши фото своїх батьків.

Про місце і дату похорону сім'я поки що не повідомляє, пише Лента.ру.

Нагадаємо, у своєму останньому інтерв'ю українському виданню Гордон в листопаді минулого року Алла Кірєєва розкритикувала агресивну зовнішню політику президента Росії Володимира Путіна.

Читайте такожІсторики встановили дату розстрілу Гумільова"Ні новий СРСР, ні Російська імперія йому не потрібні. Мета Путіна – побудувати шубосховища для себе і свого найближчого оточення. Це бізнес-завдання і нічого більше", - сказала вона, додавши, що "Путін своїми руками влаштував всі найголовніші трагедії Росії останніх 15 років".

Довідка. Алла Кірєєва народилася в 1933 році. Вона працювала в літконсультації журналу «Юність», а останнім часом у журналі «Караван». З Рождественським (помер в 1994 році) Кірєєва прожила 41 рік. Познайомилися вони в 1950-х роках, разом вчилися в Літературному інституті імені Горького. У них дві дочки - Ксенія і Катерина Рождественські.

Роберт Рождественський - радянський російськомовний поет-шістдесятник, багато віршів якого стали відомими піснями.