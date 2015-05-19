Обама заборонив поліції використовувати армійське озброєння

Під заборону підпадають важкі броньовані машини на гусеничному ходу, камуфляжна форма і гранатомети, передає Бі-бі-сі.

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На думку Білого дому, існує серйозний ризик того, що подібне обладнання може призвести до зловживань і використання не за призначенням.

Американська поліція була піддана критиці за надмірне використання сили, після того як її працівники під час заворушень у Фергюсоні, штат Міссурі, вийшли проти протестувальників у спеціальній екіпіровці з бронежилетами і щитками, за підтримки броньованих автомобілів.