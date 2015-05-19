У Македонії прихильники прем'єра провели багатотисячний мітинг
07:50, 19 травня 2015Світ
153 0
У столиці Македонії Скоп'є десятки тисяч людей взяли участь у мітингу на підтримку прем'єр-міністра Ніколи Груєвського.
REUTERS
Перед присутніми біля будівлі парламенту країни виступив сам Нікола Груєвський, в черговий раз відкинувши звинувачення в корупції, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожДемонстранти відмовилися покинути центр столиці Македонії
Напередодні приблизно така ж кількість людей мітингували у Скоп'є з протилежними гаслами - за відставку уряду.
Частина опозиціонерів розбила на ніч наметовий табір біля урядових будівель, і кілька сотень людей продовжили акцію протесту паралельно з провладним мітингом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter