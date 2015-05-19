У Македонії прихильники прем'єра провели багатотисячний мітинг

07:50, 19 травня 2015
Світ
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У столиці Македонії Скоп'є десятки тисяч людей взяли участь у мітингу на підтримку прем'єр-міністра Ніколи Груєвського.

REUTERS

Перед присутніми біля будівлі парламенту країни виступив сам Нікола Груєвський, в черговий раз відкинувши звинувачення в корупції, передає Бі-бі-сі.

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Напередодні приблизно така ж кількість людей мітингували у Скоп'є з протилежними гаслами - за відставку уряду.

Частина опозиціонерів розбила на ніч наметовий табір біля урядових будівель, і кілька сотень людей продовжили акцію протесту паралельно з провладним мітингом.

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