Євросоюз хоче розпочати військову операцію проти контрабандистів та торгівців людьми

Європейський союз схвалив плани щодо безпрецедентної військово-морської місії, направленої проти торговців людьми, що сприяють мігрантам у перетину Середземного моря.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Agence France Press.

Схема, підтримана міністрами закордонних справ та оборони країн ЄС, включатиме європейські кораблі та літаки, які здійснюватимуть спостереження та збір розвідувальної інформації, а потім чинитимуть рейди на кораблі контрабандистів.

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"Прийнято рішення запровадити військово-морську операцію ЄС, щоб підірвати бізнес-модель контрабандистів і торгівців людьми," – заявила Верховний представник ЄС з зовнішньої і без пекової політики Федеріка Могеріні.

Вона висловила сподівання на те, що саміт ЄС у червні дасть дозвіл на початок місії.

Однак ЄС, як і раніше, чекає резолюції ООН, яка б дозволила знищувати човни контрабандистів в лівійських водах.

Військова операція є частиною більш великого плану ЄС, запущеного після того як в квітні в Середземному морі загинули 1800 мігрантів.