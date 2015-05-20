Президент Литви: нинішня Росія гірша сталінської

Про це сказала президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю латвійському телебаченню, повідомляє видання Delfi. "Насправді Росія веде себе гірше, ніж за часів Сталіна і веде першу не конвенційну війну, використовуючи кібератаки, інформаційні та пропагандистські атаки" - сказала литовський президент.

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Вона висловила думку, що російськомовний канал контрпропаганди навряд чи буде здатний протистояти таким атакам.

Крім того, Даля Грібаускайте зазначила, що мета російського президента Володимира Путіна дестабілізувати ситуацію в Україні, однак далі він навряд чи піде. "Європа не настільки слабке місце, щоб він міг на нього тиснути", - сказала вона.

У той же час литовський президент виступила за розширення санкцій проти Росії, оскільки мінські угоди не виконуються.