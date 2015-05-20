Дружина затриманого російського військового розповіла, чому не брала слухавку

За словами Катерини Александрової, її чоловік служив за контрактом сержантом і звільнився у грудні, перед Новим роком, пише Українська правда.

"Його не все влаштовувало, в Самарі йому запропонували хорошу роботу, як він сказав, і хорошу зарплату. І більше часу для сім'ї буде. Ми разом ухвалили це рішення, і я його підтримала", - сказала вона в інтерв'ю, опублікованому на сайті телеканалу.

На запитання про те, чи знала вона, що чоловік перебуває на території Луганської області, Катерина Александрова заявила: "Не знаю. Він якось говорив, що у нього там родичі по батьківській лінії. А потім казав, що йому якісь курси навчання потрібно пройти десь у Воронежі. Дзвонив, говорив, що все добре, що скоро приїде".

Потім журналіст запитав її: "Ви думали, що він у Росії?" - і у відповідь отримав: "Так, я так і думала".

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Александрова також повідомила, що їй дзвонили незнайомі люди з номера чоловіка, через що вона подумала, що телефон був загублений і перестала брати слухавку.

За словами Катерини, офіційно влада України з нею не зв'язувалися.

Жінка також припускає, що її чоловіка катували.

"Я постійно дивлюся новини. Мені важко повірити, що це він у такому стані. Відео, яке виклали... він на ньому навіть не кліпає очима, щелепа не рухається. Мені здається, його катували після поранення", - заявила вона.

Як відомо, 16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецназівців зі складу диверсійно-розвідувальної групи - Олександра Алєксандрова та Євгена Єрофєєва.

Міноборони Росії заявило, що зазначені громадяни проходили військову службу, але діючими військовими не є.

19 травня СБУ оприлюднила свідчення російських військових.

Один з військових РФ - Олександр Алєксандров, сержант з третьої бригади спецназу в Тольятті (РФ), контрактник, служить з 12 грудня 2012 року. Чоловік розповів про те, що група базувалася в Луганську, а сам він приїхав в Україну захищати область.

Александров назвав прізвища всіх членів їхньої групи.

"Ми зайшли на територію України 26 березня 2015 року. Зайшли у складі другого батальйону в кількості 220 осіб", - повідомив він.

Другий - капітан Євген Єрофєєв родом з Куйбишева.

Російський колишній солдат-строковик третьої окремої бригади спецназу в Тольятті визнав командира Євгена Єрофєєва і заявляє, що той не звільнявся зі служби.

20 травня затриманий скористався можливістю поговорити по телефону зі своїми близькими.

"Телефони рідних Алєксандрова продовжують мовчати", - повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.