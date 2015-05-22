У Франції супермаркети зобов'язали віддавати непродані продукти на благодійність

Парламент Франції ухвалив закон про боротьбу з надлишками харчових відходів, заборонивши супермаркетам знищувати непродані продукти харчування, які ще можна вживати в їжу. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Guardian.

Тепер французькі магазини повинні будуть безкоштовно віддавати такі продукти благодійним організаціям чи використовувати їх в інших цілях, включаючи годування тварин.

Національні збори Франції в четвер увечері одноголосно висловилася на підтримку ініціативи, що була запропонована колишнім міністром продовольства Гійомом Гаро.

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Зокрема, закон прямо забороняє магазинам робити непродані продукти непридатними для вживання в їжу, наприклад, заливати їх хлоркою або іншими хімікатами прямо в сміттєвих ящиках.

Великі супермаркети, площа яких складає не менше 400 кв. м, до початку липня 2016 року повинні укласти договори з благодійними організаціями. Інакше їм загрожує штраф до €75 тис. євро, а їх керівникам - тюремне ув'язнення на строк до двох років.

Новий закон також передбачає освітні програми про харчові відходи для навчальних закладів і корпоративного сектора.

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Уряд Франції прагне скоротити харчові відходи вдвічі до 2025 року. За оцінками влади, щорічно кожен француз у середньому викидає 20-30 кг продуктів харчування, що в цілому обходиться економіці в €20 млрд на рік.

Федерація торгівлі та дистрибуції Франції розкритикувала рішення законодавців. За словами голови організації Жака Крейсселя, великі супермаркети створюють лише 5% харчових відходів, при цьому вони вже є донорами різних благодійних груп.