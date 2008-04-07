Французи вийшли на зв`язок з піратами і обіцяють запобігти кровопролиттю

Представники французької влади вийшли на зв`язок з піратами, які 4 квітня захопили французьку яхту біля берегів Сомалі, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР повідомив, що переговори з піратами можуть затягнутись, додавши, що французький уряд зробить докладе всіх зусиль, щоб запобігти кровопролиттю.

Б.КУШНЕР запевнив, що уряд докладає максимальних зусиль для гарантування безпеки екіпажу яхти. Він не виключив, що піратам заплатять викуп.

Яхта класу люкс поверталася в порт приписки у Середземному морі із Сейшельських островів без пасажирів. 22 члени екіпажу яхти - громадяни Франції; решта, за припущеннями, українці й корейці. Шестеро членів екіпажу яхти - жінки.

Компанія, якій належить яхта Le Ponant, повідомила родичам членів екіпажу, що пірати ставляться до них добре.

Для спостереження за яхтою було направлено фрегат французького флоту і військовий вертоліт.

Сьогодні вночі яхта стала на якір поблизу міста Ейл у Сомалі. Міністр інформації самопроголошеної "Республіки Пунтленд", на території якої знаходиться Ейл, Абдірахман Мохамед БАНГАХ повідомив, що, за даними місцевої влади, яхту та її екіпаж скоро вдасться звільнити, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Ейл знаходиться на березі Індійського океану за 300 км на північ від столиці Сомалі Могадішо. Неподалік, в районі міста Гараад, знаходиться притулок піратів.

Прибережні води Сомалі - найнебезпечніше в світі місце для мореплавства, враховуючи, що тільки минулого року пірати захопили там більш як 20 суден.