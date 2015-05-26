По півночі Мексики вдарило торнадо: 13 загиблих, вітер вирвав з рук матері 3-місячне немовля

Ще 30 шукає поліція, серед них – тримісячне немовля. Очевидці розповідають, вітер був настільки сильним – що просто вирвав дитину з рук матері.

У місті сотні будинків пошкоджені або зруйновані.

Десятки людей були поранені і місцева влада побоюється, що кількість загиблих може зрости.

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Як розповідають свідки, на вулицях міста панує абсолютний хаос: з дерев звисають машини, а на дорогах лежать людські тіла.

Техаське місто Дель-Ріо, розташоване на протилежному березі Ріо-Гранде, також постраждало.

За матеріалами ВВС Україна, ТСН