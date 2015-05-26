По півночі Мексики вдарило торнадо: 13 загиблих, вітер вирвав з рук матері 3-місячне немовля
01:56, 26 травня 2015Світ
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Щонайменше 13 людей стали жертвами руйнівного торнадо, яке прокотилося містом Сьюдад-Акунья на півночі Мексики
По півночі Мексики вдарило торнадо: 13 загиблих / twitter
Ще 30 шукає поліція, серед них – тримісячне немовля. Очевидці розповідають, вітер був настільки сильним – що просто вирвав дитину з рук матері.
У місті сотні будинків пошкоджені або зруйновані.
Десятки людей були поранені і місцева влада побоюється, що кількість загиблих може зрости.
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Як розповідають свідки, на вулицях міста панує абсолютний хаос: з дерев звисають машини, а на дорогах лежать людські тіла.
Техаське місто Дель-Ріо, розташоване на протилежному березі Ріо-Гранде, також постраждало.
За матеріалами ВВС Україна, ТСН
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