Куратор Гіркіна відмовився везти мощі Володимира в Україну

Мощі пронесуть по території Росії і Білорусі, розповів він Дождю в середу, 27 травня.

«Політична ситуація (в Україні - ред.) всім відома. На жаль, ми не можемо забезпечити безпеку в даний момент, тому мощей в Україні не буде», - сказав він.

Він розповів, що мощі були виявлені при розкопках Десятинної церкви, яка розташована в Києві, в 1635 році. Митрополит Київський Петро Могила послав мощі князя Володимира в дар цареві Михайлу Федоровичу, який тоді правив.

«В Україну ми не поїдемо, але будемо возити мощі, привезені звідти», — сказав Малофєєв.

Читайте такожВ Росії опублікували план Кремля з окупації України: хотіли почати з Харкова і КримуДовідка. Костянтин Малофєєв - російський бізнесмен, голова інвестфонду Marshall Capital, позиціонує себе як православний.

Малофєєва підозрюють у тому, що він є безпосереднім куратором російського диверсанта Ігоря Гіркіна (Стрєлкова)і керував розв'язуванням війни на Донбасі навесні 2014 року. Також помічений у зв'язках з європейськими ультраправими.

На контакти Гіркіна та Малофєєва вказували як російські, так і українські ЗМІ. Зокрема, Гіркін провадив розвідувальну діяльність в Україні під прикриттям РПЦ, наприклад, він "охороняв" Дари Волхвів, коли їх привезли в Україну взимку 2014-го року.

14 квітня 2014 року СБУ оприлюднила перехоплення переговорів Гіркіна та Малофєєва, в яких бойовик відзвітував куратору про атаку на українських силовиків (тоді загинув офіцер "Альфи" Геннадій Біліченко - ред.). Малофєєв похвалив підлеглого і з веселим сміхом зазначив, що той "добре відмітив свято" (Вербна неділя).

22 липня 2014 року ГУ МВС України відкрило справу проти Малофєєва за звинуваченням у фінансуванні тероризму (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 260 КК України).

Запис переговорів Гіркіна з Малофєєвим (з 04:09)