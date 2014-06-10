ЗМІ: Європейські націоналісти провели у Відні таємну зустріч з путінськими олігархами

Темою діалогу було створення союзу між Росією та європейськими праворадикалами з метою зруйнувати ЄС.

Кореспондент італійської газети La Republica Андреа Таркуіні, якого цитує ТСН, назвав нову організацію "Чорним інтернаціоналом".

"Чорний інтернаціонал народжується з благословення і за спонсорства російських олігархів, близьких до Путіна, а також за участі Олександра Дугіна – відомого націоналістичного лідера Міжнародного євразійського руху, ідеї якого надихнули лідера Кремля", - пише італійська журналістка.

Зустріч відбулася за зачиненими дверима у Відні в палаці Ліхтенштейнів. Вона завершилася великими врочистостями, а наступна зустріч відбудеться в січні і, швидше за все, у Москві.

Читайте такожНімецький міністр назвав європейських союзників Путіна фашистами"Спільні цілі учасників: націоналізм і Європа окремих країн, яка протиставляє себе Європі як політичній спільноті. Також неприйняття лібералізму в економіці і культурі, ворожість до "сатанинського лобі" гомосексуалів, повернення до традиційних цінностей і порядку", - пише оглядач.

"Організатором і спонсором зустрічі став російський олігарх Костянтин Малофєєв, який, за даними Financial Times, має прямий доступ до Путіна і підозрюється в фінансуванні сепаратистів на Сході України", - йдеться в статті.

Читайте такожАнексію Криму підтримали європейські неонацисти та комуністи (документ) Серед учасників була також лідер "Національного фронту" Франції Марін Ле Пен, яка з перших днів конфлікту в Україні захоплювалася Путіним. А також голова "Австрійської партії свободи" Хайнц-Крістіан Штрахе та лідер болгарських радикал-націоналістів Волен Сідеров.

Російський теоретик "євразійства" Дугін висловився за створення "п'ятої проросійської колони представників інтелігенції, які хочуть зміцнити національну ідентичність". "Таким чином ми зможемо завоювати Європу і її жителів і з'єднати її з нами", - цитує автор Дугіна.